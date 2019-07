POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) – Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer

leicht verletzten Person

Am Sonntag, den 28. Juli 2019, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein

34-jähriger Cloppenburger mit seinem Audi die Ellerbrocker Straße in

Richtung Friesoythe. Als er in den dortigen Kreisverkehr einfahren

wollte, übersah er einen 47-jährigen Friesoyther, der sich mit seinem

Leichtkraftrad im vorfahrberechtigten Kreisel befand. Es kam zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Friesoyther wurde durch den Unfall

leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 800

Euro.

