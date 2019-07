POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) – Cloppenburg – Einbruch in Container

In der Zeit von Samstag, 27. Juli 2019, 22.00 Uhr, bis Sonntag,

28. Juli 2019, 14.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen

Container, Hohe Tannen, ein und entwendeten u. a. ein

Behindertendreirad sowie ein Kinderfahrrad. Es entstand Sachschaden

in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei

Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg – Dieseldiebstahl

In der Zeit von Samstag, 27. Juli 2019, 23.00 Uhr, bis Sonntag,

28. Juli 2019, 07.30 Uhr, brachen unbekannte Täter am Bether Ring ein

Zaunelement auf und entwendeten anschließend aus insgesamt zehn

Sattelzugmaschinen Diesel. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht

bekannt, dürfte sich jedoch im mittleren vierstelligen Eurobereich

bewegen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.

04471/18600) entgegen.

Garrel – Alleinbeteiligt mit Motorrad verunfallt und leicht

verletzt

Am 28. Juli 2019 wollte ein 46-jähriger Garreler gegen 10.54 Uhr

an der Kreuzung Falkenberger Straße/Plattenweg/Schmählstraße mit

seinem Motorrad anfahren. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und kam

in einem Straßengraben zum Lieben. Der 46-Jährige wurde leicht

verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in

Höhe von 800 Euro.

Löningen – Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern

Am 28. Juli 2019 befuhr ein 71-jähriger Lastruper gegen 13.45 Uhr

mit seinem Fahrrad den Radweg an der Hamstruper Straße aus Richtung

Löningen kommend in Richtung Lastrup. Ein 42-jähriger Lastruper

befuhr zeitgleich mit seinem Fahrrad den Radweg in die

entgegengesetzte Richtung. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen den

beiden Fahrradfahrern, wobei diese zu Fall kamen und sich leicht

verletzten. Angaben zu möglichen Sachschäden liegen derzeit nicht

vor.

