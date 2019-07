POL-NB: Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung einer Bahnschrankenanlage

PHR Waren (Müritz) (ots) –

In den frühen Morgenstunden des 29.07.2019 wurde der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg eine

Beschädigung der Schrankenanlage am Bahnübergang L 205/Jabel

gemeldet. Die eingesetzten Beamten des PHR Waren (Müritz) mussten

vor Ort konstatieren, dass es an der beschriebenen Stelle zu einem

Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht

gekommen sein muss. Eine der vor Ort befindlichen Halbschranken war

verbogen und die gegenüberliegende Schranke abgerissen. Als

Schadensverursacher ist durch das Spurenaufkommen vor Ort ein

unbekanntes Fahrzeug (vermutlich LKW o. ä.) anzunehmen. Der

verantwortliche Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne den

Schaden zu melden. Der Schaden an der Schrankenanlage wird vorläufig

mit ca. 3000,00 Euro beziffert. . Bis zum Eintreffen des Entstörteams

des Betreibers wird der Bahnübergang durch die Beamten des PHR Waren

abgesichert. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des

unerlaubten Entfernens vom Unfallort. In diesem Zusammenhang sucht

die Polizei Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei Waren (Müritz) unter Telefon 03991/1760

sowie jede andere Polizeidienststelle oder via Internet unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Torsten Blauch

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

