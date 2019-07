POL-LB: Tamm: Pkw in Brand geraten

Ludwigsburg (ots) – Eine 26-jährige Fahrerin eines Fords Fiesta

befuhr am frühen Montagmorgen gegen 01.00 Uhr die Bundesstraße 27 von

der Bundesautobahn 81 (Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord) kommend in

Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen. Auf Höhe der Abfahrt Tammerfeld

wich sie einem Tier aus, kam dabei ins Schleudern und prallte mit

ihrem Fahrzeug gegen die Leitplanke, worauf ihr Pkw sofort Feuer

fing. Sie konnte das Fahrzeug rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Feuerwehr Tamm

war mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort und hatte den

Brand rasch unter Kontrolle. Während der Lösch- und den sich

anschließenden Reinigungsarbeiten war die Bundesstraße 27 für etwa

zweieinhalb Stunden in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen komplett

gesperrt.

