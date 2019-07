FW-GE: Ereignisreicher Sonntag für die Feuerwehr Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots) –

Am heutigen Sonntag wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen durch

diverse Einsätze gefordert. Nachdem am Morgen ein Fischsterben drohte

und die Freiwillige Feuerwehr Buer mehrere hundert Kubikmeter

Frischwasser in den Teich in der Hülser Heide einleitete (siehe

Bericht vom Vormittag) gab es noch einen Verkehrsunfall mit fünf

Verletzten und einen Wohnungsbrand mit einer verletzten Person.

Gegen 14:00 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr die Meldung

über einen Verkehrsunfall auf der Hans-Böckler-Allee in

Gelsenkirchen-Feldmark. Im Kreuzungsbereich zur Aldenhofstraße

kollidierten zwei PKW so schwer, dass sich alle fünf Insassen

verletzten. Nach der notärztlichen Sichtung konnten eine dreiköpfige

Familie mit leichten und eine weitere Person mit schwereren

Verletzungen vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus

transportiert werden. Eine verunfallte Person verweigerte sich der

Behandlung und verblieb auf eigenen Wunsch an der Einsatzstelle. Die

Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und stellte den Brandschutz vor

Ort sicher. Es waren drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug

und die Einsatzkräfte der Feuerwache Heßler gut 40 Minuten im

Einsatz.

Um 18:30 Uhr kam über die Kreisleitstelle Recklinghausen ein

Notruf vom Scheideweg in Gelsenkirchen-Scholven bei der Leitstelle

der Feuerwehr Gelsenkirchen ein. Bewohner meldeten einen Küchenbrand

im 4. Obergeschoss eines Wohngebäudes. Bei Eintreffen der Feuerwehr

stand bereits die gesamte Dunstabzugshaube in Vollbrand. Eine Person

hatte sich bei dem Versuch erste Löschmaßnahmen vorzunehmen verletzt.

Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und transportierte diesen

anschließend zum Bergmannsheil nach Buer. Parallel gingen die

Einsatzkräfte mit einem Strahlrohr in die Brandwohnung vor und

brachten diesen rasch unter Kontrolle. Um eine weitere

Rauchausbreitung auf den Treppenraum zu verhindern wurde ein

sogenannter Rauchschutzvorhang erfolgreich vor der Wohnungstür

platziert. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Insgesamt waren hier 22 Einsatzkräfte von den Feuerwachen Hassel und

Buer inklusive Rettungsdienst gut eine Stunde im Einsatz.

