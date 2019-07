POL-PDWIL: Vers. Einbruch in Einfamilienhaus – Einbruchdiebstahl in Kellerraum einer Gaststätte und in Kellerraum eines Mehrfamilienhauses Trunkenheit im Straßenverkehr und Vollstreckung eines Haftbefehls

Wittlich (ots) – In der Zeit von Samstag, 27.07.2019, 23.30 Uhr

und Sonntag, 28.07.19, 09:50 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein

Einfamilienhaus im Stadtteil Bombogen einzudringen. Hierzu hebelten

sie ein Seitenfenster auf. Es kam jedoch nicht zum Einsteigen in das

Wohnhaus. Es entstand lediglich Sachschaden durch das Aufhebeln.

In den frühen Morgenstunden des Samstag, 27.07.2019, anzunehmen in

der Zeit von 02:00 Uhr bis 06:00 Uhr kam es in Wittlich zu zwei

Einbrüchen in Kellerräume. Zum einen drangen unbekannte Täter in den

Kellerraum einer Gaststätte in der Karrstraße ein und entwendeten

Spirituosen.

Weiterhin wurde im genannten Zeitraum ein weiterer Einbruch in den

Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der St. Bernhardstraße

aktenkundig. Hier entwendeten die Täter ein neuwertiges CUBE

Mountainbike, eine Flex und einen Akkubohrer.

Mit dem entwendeten neuwertigen Mountainbike war am Nachmittag

eine amtsbekannte weibliche Person im Stadtgebiet unterwegs, die

zudem stark alkoholisiert war. Nach der folgenden Blutentnahme wurde

die Tatverdächtige der JVA zugeführt, weil gegen diese ein Haftbefehl

bestand.

Die Ermittlungen im Fall des Einbruches in das Mehrfamilienhaus

weisen eindeutig darauf hin, dass es sich bei dem mitgeführten

Mountainbike um das entwendete Fahrzeug in der St. Bernhardstraße

handelt.

