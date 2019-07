POL-PDLD: Verletzte Person bei Bootsunfall

Wörth am Rhein, Landeshafen Wörth, 30.06.2019 (ots) –

Am Sonntagnachmittag gegen 14:45 Uhr kam es im Landeshafen in

Wörth am Rhein zu einem Unfall mit einem Motorboot. Das Boot wurde

zum Übersetzen auf eine kleine Insel innerhalb des Landeshafens

genutzt, um dort ein Hochzeitsjubiläum zu feiern. Als sich das kleine

Holzmotorboot aus bislang unbekannten Gründen mit Wasser füllte und

drohte unterzugehen, befanden sich sieben Personen auf diesem. Die

auf dem Boot befindlichen Personen konnten sich teils eigenständig

und teils mithilfe von Passanten ans Ufer retten. Ein 41-jähriger

Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße geriet hierbei in Panik,

sodass er von den Mitinsassen an Land gezogen werden musste. Der Mann

wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins

Krankenhaus verbracht.

Während des Einsatzes war auch ein Rettungshubschrauber an der

Unglücksstelle.

Inwiefern die Personen berechtigt auf dem Boot unterwegs waren ist

noch ungeklärt. Weitere Ermittlungen, auch hinsichtlich möglicher

Verstöße des Bootsführers, hat die Wasserschutzpolizei in Germersheim

übernommen.

Zeugenhinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Germersheim oder die

Polizeiinspektion in Wörth am Rhein entgegen.

