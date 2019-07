POL-HBPP: Unfall im Schiffsbetrieb, Sturz eines Besatzungsmitgliedes

Frankfurt Höchst, Südhafen (ots) – Bei der Einfahrt des

Gütermotorschiffs in den Südhafen beugte sich ein Schiffsführer in

die Matrosenwohnung im Schiffsbug, verlor hierbei das Gleichgewicht,

und fiel ca. 4-5 Stufen (1,30 m) tief kopfüber in die Wohnung. Der

Geschädigte war kurzzeitig bewusstlos. Nach medizinischer

Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde der Schiffsführer

in ein Krankenhaus verbracht.

