FW-OG: Kellerbrand – Fessenbach

Offenburg / Fessenbach (ots) – Die Feuerwehr Offenburg war am

späten Samstag Abend gegen 22.40 Uhr zu einem Kellerbrand an

Fessenbach ausgerückt.

In einem Mehrfamilienhaus am äußersten Ortsrand der

Rebland-Gemeinde war es aus noch nicht geklärter Ursache zu einem

Schadenfeuer in einem Elektroverteilerschrank gekommen. Zwei Bewohner

waren dabei in Kontakt mit dem Brandrauch gekommen. Sie wurden von

der Feuerwehr ins Freie geführt und vom Rettungsdienst untersucht.

Eine Einweisung ins Krankenhaus war nicht notwendig. Der

Entstehungsbrand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine

Elektrofachkraft des zuständigen Stromversorgers trennte die

betroffenen Schaltkreise vom Netz, so dass weitgehend gefahrlose

Nachlöschmaßnahmen möglich waren. Die giftigen Rauchgase wurden mit

einem Ventilator ins Freie geleitet. Die zwei medizinisch

untersuchten wie auch die anderen Bewohner des Anwesens konnten nach

Beendigung der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurück. Die

Brandursache wie auch die Schadenhöhe stehen bislang noch nicht fest.

Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften knapp

zwei Stunden tätig. (SCH)

