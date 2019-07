FW-RD: Feuer in einem Wohn- und Geschäftsgebäude – Rauchwarnmelder rettet beide Bewohner

Rendsburg (ots) – Hanerau-Hademarschen – Amt Mittelholstein (Kreis

Rendsburg-Eckernförde), 28.07.2019, 14:36 Uhr Feuer mit Menschenleben

in Gefahr (FEU Y) Aus noch ungeklärter Ursache kam es heute gegen

14:36 Uhr zu einem Feuer in einem 2 geschossigem Wohn- und

Geschäftsgebäude in der Kaiserstraße. Der Brandherd sorgte für ein

massive Rauchentwicklung im gesamten Gebäude, wobei einer der

installierten Rauchwarnmelder auslöste, und das im 1.Obergeschoss

wohnende Ehepaar informierte. Beide konnten unbeschadet und

selbständig das Gebäude verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war

schon das gesamte Gebäude verraucht und es wurde schnellstens mit

einer taktischen Belüftung mittels Hochdrucklüftern begonnen, um es

auch den vorgehenden Trupps zur Brandbekämpfung einfacher zu machen.

Aus Sicherheitsgründen wurde außen zu dem linksangrenzendem Gebäude

eine Riegelstellung aufgebaut, um bei einer möglichen Durchzündung

einen Flammenüberschlag zu verhindern. Die 2 vorgehenden Trupps

hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und somit musste auf die

Sicherheitsmaßnahmen nicht zurückgegriffen werden. Es folgten

gründliche Kontrollen der vielen Zwischendecken, da das Gebäude sehr

verwinkelt gebaut ist. Gegen ca. 16 Uhr wurde dann komplett Feuer aus

gemeldet. Die Kaiserstraße war in dem Einsatzbereich für gut 2

Stunden voll gesperrt. Neben den Feuerwehren Hademarschen und

Bendorf-Oersdorf die mit ca. 47 Einsatzkräfte vor Ort waren, sind

zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Streifenwagen der Polizei im

Einsatz gewesen. Ein Rettungswagen und der Notarzt wurden

schnellstens, nach dem sichergestellt war das es keine Verletzten und

vermissten mehr gab, von der Einsatzstelle entlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mario Weinke

Telefon: 0 4331 / 28 58 1 (Verband)

Mobil: 0 151 / 40 14 31 37

E-Mail: weinke@kfv-rdeck.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde | Publiziert durch presseportal.de.