POL-MA: Heidelberg-Boxberg: Radfahrer tödlich verunglückt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Spaziergänger fanden am Sonntagnachmittag,

gegen 13.00 Uhr, einen verunglückten Radfahrer neben der Straße

„Schlautersteig“, ca. 100 Meter westlich von der Kreuzung „Am

Götzenberg“ entfernt in der Böschung liegend. Trotz sofortiger

Reanimation durch die Ersthelfer verstarb der 30-Jährige Mann wenig

später in einem Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der junge

Mann mit seinem Herrenrad die abschüssige Straße in Richtung „Am

Götzenberg“ und kam in einer leichten Rechtskurve links von der

Straße ab und rutschte ca. vier Meter die Böschung hinab. Das Fahrrad

lag neben ihm. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht

vor. Der Verunglückte trug eine kurze Camouflage Hose, ein weißes

T-Shirt (markante Streifen auf der Rückseite) und schwarze Adidas

Sportschuhe. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen

übernommen. Zeugen die den Radfahrer zuvor gesehen haben melden sich

bitte unter Tel.: 0621/174-4045.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mannheim | Publiziert durch presseportal.de.