POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einer Grillhütte

Bitburg (ots) – In dem Zeitraum von Samstagabend bis zum

Sonntagmorgen kam es zu einer Sachbeschädigung an einer

gemeindeeigenen Grillhütte in Hütterscheid. Durch bislang unbekannte

Personen wurde eine Fensterscheibe der Hütte mit einem Pflasterstein

eingeworfen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg.

