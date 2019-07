POL-PDLD: Verletzter Krad Fahrer

Bad Bergzabern (ots) – Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer befuhr

am 27.7.2019, gg. 14:30, Uhr die Landstraße 545 von Steinfeld kommend

in Richtung Bad Bergzabern. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund

unangepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit einem kleinen

Fahrfehler die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von

der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz verletzte sich der Motorradfahrer

schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde ins Klinikum Bad

Bergzabern verbracht, wo er stationär verblieb. Für den Unfall gibt

es Zeugen.

