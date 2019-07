POL-TUT: (Tuttlingen) Einbruch – Täter flüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen

01.30 Uhr, wurde im Bereich des alten Friedhofs, zwischen der

Schützenstraße und der der Zufahrt Honberg ein bislang unbekannter

männlicher Täter von einer Streife dabei überrascht, wie er mit einem

Hebelwerkzeug einen Süßigkeiten-Automaten aufbrechen wollte. Der

Automat war ursprünglich mit Dübeln an einer Wand befestigt gewesen.

Aus welchem Objekt der Automat stammt, ist bislang nicht bekannt. Als

der Täter bemerkte, dass er entdeckt worden war, ergriff er sofort

die Flucht. Auf dem unübersichtlichen Gelände gelang es dem

Unbekannten zu entkommen. Er wird als circa 20 Jahre alt, circa 170

cm groß, schmächtig, mit kürzeren dunklen Haaren beschrieben.

Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Stoffjacke

sowie einer dunklen Hose. Der Täter war mit einem schwarzen

Mountain-Bike der Marke Rose unterwegs. Das Fahrrad ließ der Täter,

wie auch eine schwarze Umhängetasche, an der Örtlichkeit zurück.

Hinweise zu verdächtigten Personen oder Wahrnehmungen bitte an die

Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

