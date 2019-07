POL-PDTR: Waschbär in Not

Ruschberg (ots) – Einen nicht alltäglichen Einsatz hatte die

Polizei Baumholder am Sonntagnachmittag.

Sein Leben hat vermutlich ein junger Waschbär aufmerksamen

Spaziergängern zu verdanken. Sie entdeckten ihn in einer großen

Tonne, die an einer verlassenen Freizeithütte in der Nähe der

Bahngleise in der Gemarkung Ruschberg steht. Vermutlich bei der Suche

nach Nahrung ist der Waschbär hineingefallen und konnte sich nicht

mehr aus eigener Kraft befreien. Zudem stand Wasser in der Tonne. Er

wurde von der Polizei völlig entkräftet und unterkühlt gerettet. In

eine warme Decke gehüllt ist er in den Naturwildpark Friesen gebracht

worden, der Kleine sofort unter eine Wärmelampe kam und ein neues

Zuhause findet.

