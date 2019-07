POL-TUT: (Donaueschingen) Totalschaden an BMW – keine Verletzte

Donaueschingen (ots) – Ein 22-jähriger BMW-Fahrer geriet am

Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, auf der Autobahn 864, von

Donaueschingen in Richtung Autobahndreieck Bad Dürrheim fahrend, in

Schleudern und prallte mit großer Wucht gegen die Mittelschutzplanke.

Dabei wurde sein Fahrzeug total beschädigt. Er selbst kam mit dem

Schrecken davon. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 22.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Tuttlingen | Publiziert durch presseportal.de.