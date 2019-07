POL-F: 190728 – 787 Frankfurt-Ostend: Feuer in Recyclingbetrieb

Frankfurt (ots) – (fue) Ein Zeuge wurde am Freitag, den 26. Juli

2019, gegen 16.30 Uhr, auf eine brennende Hecke am Grundstückszaun

einer Recyclingfirma in der Schmickstraße aufmerksam. Er verständigte

daraufhin die Einsatzkräfte.

Mittels Funkenflug griff das Feuer auf dort gelagerte gepresste

Altpapierballen über. Durch die große Hitzeentwicklung wurde auch die

umgebende Lagerhalle beschädigt. Mit einem Großaufgebot gelang es der

Feuerwehr, die Papierballen aus der Lagerhalle zu entfernen und zu

löschen. Außerdem wurde ein Übergreifen der Flammen auf weitere

Gebäude verhindert. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen

Morgenstunden.

Über die Schadenshöhe kann noch keine Angabe gemacht werden.

Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur eigentlichen

Brandursache dauern an.

