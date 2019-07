POL-F: 190728 – 790 Frankfurt-Innenstadt: Einsatz Zeil

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag, den 27. Juli 2019, gegen 05.00

Uhr, wurde die Polizei zu einer Schlägerei unter mehreren,

offensichtlich alkoholisierten Personen, auf der Zeil gerufen.

Vor Ort angetroffene Personen verhielten sich gegenüber den

Einsatzkräften äußerst aggressiv und versuchten, sich fortwährend

durch Flucht der Situation zu entziehen. Bereits hier musste seitens

der Beamten Pfefferspray eingesetzt werden. Zumindest einer der

Personen gelang dabei die Flucht. Aufforderungen der Polizei, etwa

sich auf den Boden zu legen, wurden keine Folge geleistet.

Insbesondere eine der Personen trat weiterhin äußerst aggressiv auf

und leistete vehement Widerstand.

Während der gesamten Zeit war die Zeil noch durch insbesondere

Jugendliche stark frequentiert. Eine größere Menschenmenge umringte

das Geschehen. Aus der Menge heraus kam es immer wieder zu

Solidarisierungsaktionen, Beleidigungen und Bedrohungen. Auch

Glasflaschen flogen in Richtung der Beamten. Auch in dieser Situation

musste wieder zu Pfefferspray gegriffen werden. Ein zunächst

Unbekannter rannte dabei auf einen der eingesetzten Beamten zu und

schlug diesem mit voller Wucht in den Nacken. Der Beamte wurde dabei

verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Der Unbekannte flüchtete zunächst in Richtung der Hauptwache,

konnte jedoch von einer hinzukommenden Streife festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26-jährigen

Frankfurter. Diverse Passanten filmten Teile des Geschehens,

Ausschnitte hiervon wurden bereits über soziale Medien verbreitet.

Die dabei erhobenen Vorwürfe bezüglich des polizeilichen Handels

werden ernst genommen und einer rechtlichen Prüfung unterzogen. Die

Ermittlungen in der Sache dauern an.

