FW Hünxe: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst

Hünxe-Bruckhausen (ots) –

Die Einheit Bruckhausen wurde am 27.07.2019 um 16.44 Uhr mit dem

Einsatzstichwort Tragehilfe an den Bachweg im Ortsteil Bruckhausen

alarmiert. Der Rettungsdienst war bereits vor Ort und hatte die

Feuerwehr nachgefordert, damit diese beim Transport der Person aus

dem Gebäude unterstützen kann. Mit der ebenfalls nachalarmierten

Drehleiter der Feuerwehr Dinslaken und den anwesenden Einsatzkräften,

konnte die Person dann sicher an den Rettungsdienst übergeben werden.

Der Einsatz für die Einheit Bruckhausen endete um ca. 17.30 Uhr.

