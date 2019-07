FW-GE: Fischen bekommt Hitzewelle nicht – Feuerwehr sorgt für Sauerstoffzufuhr

Gelsenkirchen (ots) –

Am heutigen Sonntagmorgen alarmierten besorgte Anwohner eines

Teiches an der Hülser Heide die Feuerwehr und meldeten mehrere tote

Fische an der Wasseroberfläche. Vermutlich drohte das Gewässer an der

Buer-Gladbecker-Straße zu kippen, da der Wasserstand aufgrund der

zuletzt hohen Temperaturen zurückgegangen war.

Vor Ort wurden die fünf an der Wasseroberfläche getriebenen Fische

durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen. Die Einsatzkräfte bauten

eine umfangreiche Wasserzufuhr über 2 Hydranten mit insgesamt 500m

Schlauch auf. Somit konnten ca. 500m³ Frischwasser mit diversen

Wasserwerfern in den Teich eingeleitet werden. In Absprache mit der

Vertreterin der unteren Wasserbehörde wurden die Maßnahmen gegen

13:00 Uhr zurückgenommen.

Im Einsatz waren bis zu 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen

Feuerwehr Löschzug Buer und der Feuerwache Buer inklusive

Führungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen

Matthias Hanne

Telefon: 0209 / 1704 905

E-Mail: matthias.hanne@gelsenkirchen.de

http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Gelsenkirchen | Publiziert durch presseportal.de.