FW-ROW: Mehrere Einsätze der Feuerwehren am Samstag im Landkreis Rotenburg / Wümme

+++ Elsdorf: Gegen 14:00 Uhr geriet im Bereich Elsdorf Bahnhof bei

Erntearbeiten ein ca. 1 Hektar großes Stoppelfeld und mehrere

Strohballen in Brand. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehren

Elsdorf, Wistedt, Brüttendorf und Zeven konnte ein Ausbreiten der

Flammen auf weitere Teile des Feldes verhindert werden. Anwesende

Landwirte unterstützen dabei mit Güllefässern voll Wasser und

Grubbern. Der Einsatz konnte nach gut 45 Minuten beendet werden.

+++ Steinfeld / Vorwerk: Um kurz vor 19:00 Uhr kam es in Steinfeld

zu einem Brand einer Strohpresse. Neben der Strohpresse gerieten auch

ca. 3 Hektar Feld mit in Brand. Der Landwirt schaffte es noch die

brennende Presse auf einen angrenzenden Wirtschaftsweg abzustellen

und den Trecker in Sicherheit zu bringen. Die alarmierten Feuerwehren

aus Steinfeld, Vorwerk, Wilstedt, Horstedt und Zeven konnten das

Feuer dank der Unterstützung einiger Landwirte schnell unter

Kontrolle bringen. Lediglich das ablöschen der voll mit Stroh

gefüllten Presse zog sich einen Moment hin, da erst das Stroh aus der

Presse entfernt musste, um es ablöschen zu können. Dieser Einsatz war

nach knapp 2 Stunden für die letzten Einsatzkräfte beendet.

+++ Rotenburg / Wümme: Kurz vor 23 Uhr wurden die Feuerwehr

Rotenburg und die Feuerwehr Waffensen in die Straße Kesselhofskamp

alarmiert. Dort sollte laut erster Meldung ein großes Feld brennen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Fläche am Wegesrand von ca. 30

m² abgebrannt war. Durch die Feuerwehr wurden dann Glutnester

abgelöscht und eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera durchgeführt.

Anschließend wurde die Fläche noch einmal mit Netzwasser benetzt. Ein

Landwirt aus Waffensen war mit einem Güllefass mit Wasser vor Ort.

Dies wurde allerdings nicht benötigt. Im Einsatz waren 35 Kräfte mit

5 Fahrzeugen für die Dauer von einer Stunde.

