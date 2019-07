POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum vom 26.07.2019, 12:00 Uhr bis 28.07.2019, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots) –

Buchholz – Betrunkener Fahrradfahrer Am Samstag, 27.07.19, gegen

20:20 Uhr wurde der Polizei ein Radfahrer gemeldet, der mehrfach mit

dem Rad umkippt und gestürzt sein soll. Der 55-jährige Radfahrer

konnte in der Steinstraße angetroffen und kontrolliert werden. Ein

Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 3,25 Promille. Es wurde

eine Blutentnahme veranlasst und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit

im Straßenverkehr gefertigt.

Seevetal/ Emmelndorf – Fahren unter dem Einfluss von Alkohol Am

Abend des 27.07.2019 wurde auf der Hittfelder Landstraße ein Pkw

überprüft. Während der Kontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung des

63-jährigen Fahrzeugführers festgestellt. Bei dem Hamburger wurde

eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Das entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet.

BAB A39 – Mehrere Unfälle auf der A 39 Am Freitag kam er auf der

Autobahn 39 gleich zu mehreren Unfällen. Zunächst kollidierte in den

Morgenstunden ein Lkw mit der Schutzplanke und verursachte

erheblichen Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem

32jährigen aus Hamburg festgestellt, dass er unter Einfluss

berauschender Mittel stand. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht

und eine Blutentnahme durchgeführt. Für die Bergungsarbeiten war die

A 39 in Höhe Stelle nur einspurig befahrbar. Ein Bild von der

Unfallstelle ist in der Pressemappe eingestellt.

Gegen 16:45 Uhr kam es auf nahezu gleicher Höhe erneut zu einem

Unfall mit Lkw-Beteiligung. Ein 36jähriger Pkw-Fahrer aus Salzwedel

kam ins Schleudern, verlor die Kontrolle und kollidierte mit einem

Lkw, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Der 49-jährige Lkw-Fahrer

aus Kiel wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde ins

Krankenhaus nach Winsen verbracht.

Aufgrund dieses Unfalles kam es zur Verkehrsbehinderungen auf der

A39. Am Stauende geschah dann ein weiterer Unfall mit drei

beteiligten Fahrzeugen. Ein 64-jähriger aus Lüneburg erkannte die

Verkehrssituation und bremste seinen Pkw ab. Zwei nachfolgende Pkw

schafften es nicht mehr, ihr Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen und es

kam zur Kollision aller Fahrzeuge. Dabei wurde eine 30-jährige

Pkw-Fahrerin verletzt und musste ins Krankenhaus nach Harburg

verbracht werden. Für die Bergungsarbeiten musste die A 39 bis in die

Abendstunden zum Teil voll gesperrt werden.

