KFV-CW: Schnelles Eingreifen der Feuerwehr rettet Lagerhalle in Beihingen – Zwei Verletzte – 75 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Haiterbach/Beihingen (ots) –

Ein Großbrand vernichtete am Samstagnachmittag Teile einer

Lagerhalle für Maschinen eines landwirtschaftlichen Anwesens in

Beihingen. Gegen 15:45 Uhr bemerkte der Eigentümer einen Brand in

der angrenzenden Maschinenhalle. Über die Integrierte Leitstelle

(ILS) in Calw wurden umgehend die Freiw. Feuerwehren aus Beihingen

und Haiterbach alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte

stand der hintere Teil des Gebäudekomplexes bereits im Vollbrand. Bis

zum Eintreffen der Feuerwehr versuchte der Eigentümer mit seinen

Mitarbeitern die landwirtschaftlichen Geräte aus der Halle zu

entfernen. Dies hatte den gewünschten Erfolg und es konnten viele

Gerätschaften gerettet werden.

Aufgrund des angrenzenden Bauernhofes mit 130 Tieren und ein in

unmittelbar der Lagerhalle befindlichen Getreidefeldes wurden alle

Feuerwehrabteilungen der Stadt Haiterbach an die Einsatzstelle

gerufen sowie die Drehleiter der Feuerwehr Nagold.

Von zwei Seiten bekämpften die 75 Einsatzkräfte der Feuerwehren

den Brandherd. Im Einsatz befanden sich sechs C-Rohre. „Wir hatten

zeitweise bis zu fünf Atemschutztrupps im Einsatz, da es den ganzen

Einsatz über zu einer starken Rauchentwicklung gekommen ist, so

Markus Fritsch Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Calw an der

Einsatzstelle. „Beide Abschnitte speisten wir mit einer Wasserleitung

von jeweils 300 m Länge; einmal über eine Straße (Hydrant) und über

die Felder von einem Wasserbehälter. So konnten wir in kürzester Zeit

das Ausbreiten der Flammen auf weitere Gebäudeteile und die Felder

verhindern, so Patrick Brezing Einsatzleiter und Abteilungskommandant

der Feuerwehr Haiterbach. „Bei diesem Großbrand in Beihingen kam es

leider zu zwei verletzten Personen von denen eine zur weiteren

Behandlung in das Nagolder Krankenhaus gebracht wurde, ergänzt

Brezing.

Aufgrund eines an diesem Wochenende in Haiterbach stattfindenden

Straßenfestes befanden sich der Gesamtkommandant Volker Renz mit dem

Bürgermeister Andreas Hölzelsberger, seinem Stellvertreter und einer

Delegation der Partnerstadt Metnitz auf einer Informationsfahrt in

Bad Wildbad. Bei der Rückfahrt ereilte somit auch der Stadtverwaltung

der Feuerwehralarm und die politischen Vertreter konnten sich gleich

direkt vor Ort einen Eindruck über die Leistungsfähigkeit ihrer

Feuerwehr machen. Der Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide eilte ebenso

zur Einsatzstelle und dankte den Kameraden für das schnelle und gute

taktische Vorgehen bei diesem Einsatz. “ Hier haben wir heute Glück

gehabt und konnten größeren Schaden verhindern“, so der

Kreisbrandmeister. „Mit einem Radlader haben wir bis in den Abend

hinein das Stroh aus der Halle befördert und auf einem angrenzenden

Feld auseinandergezogen und abgelöscht. So konnten wir einen

maximalen Erfolg bei den Nachlöscharbeiten erreichen.“ so der

Einsatzleiter Brezing abschließend.

Die Nachlöscharbeiten und Aufräumarbeiten waren gegen 20:00 Uhr

beendet. Damit die Feuerwehren aus Haiterbach wieder schnell

einsatzbereit sind wurde die Zentrale Schlauchwerkstatt des

Landkreises Calw an die Einsatzstelle gerufen. Diese brachten neue

Schläuche und Atemschutzflaschen zur Bestückung der Fahrzeuge.

Die Feuerwehren aus Haiterbach, Beihingen, Unterschwandorf,

Oberschwandorf und Nagold waren mit 10 Fahrzeugen und 75

Feuerwehrkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst und die DRK

Bereitschaft Haiterbach/Egenhausen mit sechs Einsatzkräften und zwei

Fahrzeugen und die Polizei Nagold mit zwei Beamten. Die Bereitschaft

des Deutschen Roten Kreuzes Haiterbach/Egenhausen sorgte bis in den

Abend hinein für Getränke an der Einsatzstelle. Nach ersten

Schätzungen ist von einem Sachschaden von zwischen 30.000 bis 40.000

Euro auszugehen. Zur genauen Brandursache können die Beamten derzeit

noch nichts sagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

