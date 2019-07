POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg von Samstag, 27.07.2019 bis Sonntag, 28.07.2019

Cloppenburg/Vechta (ots) – Emstek – Verkehrsunfall mit

lebensgefährlich verletzter Person – Am Samstag, 27.07.2019, um 20:40

Uhr, kam es in Emstek, Garther Straße zu einem schweren

Verkehrsunfall, wobei ein 43-jähriger aus der Gemeinde Emstek

lebensgefährlich verletzt wurde. Anhand der Spurenlage vor Ort befuhr

der Emsteker mit seinem PKW, Renault Megane, die Garther Straße in

Emstek aus Richtung Ahlhorn kommend. Aus bislang unbekannter Ursache

kam das Fahrzeug auf gerader Strecke, alleinbeteiligt nach rechts von

der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der

Fahrzeugführer war in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die

Freiwillige Feuerwehr Emstek geborgen werden. Aufgrund der

lebensgefährlichen Verletzungen, die sich der Emsteker bei dem

Verkehrsunfall zugezogen hatte, wurde dieser mit dem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Oldenburg geflogen. Die

Unfallstelle war zwischenzeitlich voll gesperrt. Der PKW, mit einem

Sachschaden von etwa 3.000 Euro, wurde abgeschleppt. Der Schaden am

Baum beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Cloppenburg – Dieseldiebstahl – In der Nacht von Samstag,

27.07.2019, gegen 23:00 Uhr bis Sonntag, 28.07.2019, 07:30 Uhr,

entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Betriebsgelände in der

Straße Bether Ring in Cloppenburg, Ortsteil Bethen, aus insgesamt 10

Sattelzugmaschinen eine bislang unbekannte Menge an Dieselkraftstoff.

Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Zeugen,

die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

möchten sich bitte mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer

04471-1860-0 in Verbindung setzen.

Lindern – Brand einer Strohballenpresse – Ein Schaden in Höhe von

insgesamt etwa 100.000 Euro entstand an einer landwirtschaftlichen

Arbeitsmaschine mit Strohballenpresse, die am Freitag, 26.07.2019,

gegen 18:10 Uhr, bei Feldarbeiten in Brand geraten war. Ein

24-jähriger Landwirt war auf einem Feld in Lindern, Holthöher Straße

mit dem Pressen von Stroh beschäftigt, als das landwirtschaftliche

Gespann plötzlich zu brennen anfing. Am Schlepper entstand im

hinteren Bereich ein erheblicher Brandschaden, wobei die

Strohballenpresse vollständig ausbrannte. Weiterhin griffen die

Flammen auf das Feld über, so dass eine größere Fläche um das Gespann

herum ebenfalls durch das Feuer zerstört wurde. Die Freiwillige

Feuerwehr Lindern konnte mit fünf Fahrzeugen und etwa 25 Mann den

Brand löschen. Ursächlich für die Brandentstehung dürfte ein

technischer Defekt an dem Arbeitsgerät gewesen sein. Die Ermittlungen

dauern noch an.

Lastrup – Brand einer Strohballenpresse – Zu einem weiteren Brand

einer Rundballenpresse mit Traktor kam es am Samstag, 27.07.2019,

gegen 19:50 Uhr, in Lastrup, OT Kneheim, Vahrener Weg. Auch hier war

ein 44-jähriger Landwirt mit Feldarbeiten beschäftigt, als vermutlich

durch Funkenflug zunächst die Strohballenpresse und anschließend der

Schlepper in Brand geriet. Beide Arbeitsgeräte brannten völlig aus.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Auch hier hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die

Freiwillige Feuerwehr Lastrup und Essen / Oldb. waren mit insgesamt

sieben Fahrzeugen und etwa 40 Mann eingesetzt. Die Löscharbeiten

dauerten etwa eine Stunde an.

Garrel – Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr – Am Samstag,

27.07.2019, gegen 16:40 Uhr ereignete sich in Garrel, Böseler Straße

ein Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Böseler befuhr mit seinem PKW,

Opel Astra, die Böseler Straße in Richtung Bösel, als plötzlich ein

54-jähriger Garreler mit seinem Fahrrad die Fahrbahn querte. Ein

Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Während der

Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der

Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein

durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille, so

dass hier eine Blutentnahme bei dem Unfallverursacher angeordnet

wurde. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der Sachschaden

beträgt etwa 1.000 Euro.

Cloppenburg – Trunkenheit im Verkehr – Am Samstag, 27.07.2019,

gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 44-jähriger aus Wilhelmshaven mit seinem

PKW, Mazda CX 5, die Molberger Straße in Cloppenburg, obwohl er unter

dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter

Alkoholtest ergab einen Wert von 2,85 Promille. Es wurde eine

Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein beschlagnahmt und die

Weiterfahrt untersagt. Gegen den Wilhelmshavener Fahrzeugführer wurde

ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Cloppenburg – Verkehrsunfallflucht – Am Samstag, 27.07.2019, in

der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:50 Uhr, wollte eine 86-jährige

Cloppenburgerin auf dem Parkplatz einer Bank in dem Rathausweg in

Cloppenburg, mit ihrem PKW, Daimler, einparken. Hierbei stieß sie

gegen einen dort geparkten PKW, Opel Corsa. Die Unfallverursacherin

parkte ihr Fahrzeug dann neben dem beschädigten PKW ab und verließ

anschließend fußläufig den Parkplatz, ohne eine Schadensregulierung

zu ermöglichen. Erst während der Verkehrsunfallaufnahme kehrte die

Verursacherin des Verkehrsunfalles zu ihrem PKW zurück. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Cloppenburg – Fahren ohne Fahrerlaubnis – Am Samstag, 27.07.2019,

gegen 22:20 Uhr, wurden zwei 17-jährige aus Emstek durch Beamte der

Polizei Cloppenburg kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass

die beiden mitgeführten Mofa-Roller auffrisiert wurden und

verbotenerweise etwa 70km/h fuhren. Die Emsteker waren lediglich im

Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung und konnten somit keine dafür

erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde

unterbunden. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren

wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Essen / Oldb. – Kennzeichendiebstahl – In der Zeit von Freitag,

26.07.2019, 22:00 Uhr bis Samstag, 27.07.2019, 08:00 Uhr, entwendeten

bislang unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen CLP-AW 373 eines

PKW, VW Golf, der in der Straße „Hoher Weg“ in Essen / Oldb.

abgestellt war. Es entstand ein geringer Sachschaden. Sachdienliche

Hinweise nimmt die Polizei in Essen / Oldb. unter der Rufnummer

05434-3955 entgegen.

Cloppenburg – Fahren unter Drogeneinfluss – Bei einer

Verkehrskontrolle eines PKW, Renault Twingo, am Samstag, 27.07.2019,

gegen 21:00 Uhr, in Cloppenburg, Alte Friesoyther Straße, wurde

festgestellt, dass der 32-jährige Fahrzeugführer aus Cloppenburg

offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine

Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

