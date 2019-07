POL-OS: Ostercappeln/ Venne – Exhibitionist an der Kanalbrücke Hunteburger Straße

Ostercappeln/Venne (ots) – Ein unbekannter Mann zeigte sich am

Samstagnachmittag, gegen 13.50 Uhr einer Frau in schamverletzender

Weise. Die Frau war mit dem Fahrrad auf der Hunteburger Straße in

Richtung Venne unterwegs, als sie in Höhe der Kanalbrücke auf einen

ca. 60-jährigen untersetzten Mann aufmerksam wurde, der an seinem

Geschlechtsteil manipulierte. Die couragierte Frau sprach den

Unbekannten an, woraufhin er sie beleidigte. Die Radfahrerin

informierte kurz darauf die Polizei, der unbekannte Mann verschwand.

Er ist ca. 1,70m groß und hat helles kurzes Haar, er trug eine kurze

khakifarbene Hose und ein gestreiftes Träger T-Shirt. Der Unbekannte

war auffällig sonnengebräunt. Hinweise zu der beschriebenen Person

nimmt die Polizei in Bohmte unter 05471 9710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 015209399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Osnabrück | Publiziert durch presseportal.de.