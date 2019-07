Bundespolizeidirektion München: Snackautoamt am Bahnsteig beschädigt – Sechs Tatverdächtige in Aubing aufgegriffen

München (ots) –

In den frühen Morgenstunden des 27. Juli (Samstag) wurde am

Bahnsteig des S-Bahnhaltepunktes Aubing ein Snackautomat mutwillig

beschädigt. Als Tatverdächtig gelten sechs Personen, die in

Tatortnähe trotz Flucht von der Landespolizei aufgegriffen werden

konnten.

Kurz nach ein Uhr wurde der Polizei eine Sachbeschädigung mit

mehreren Tätern am S-Bahnhaltepunkt Aubing gemeldet. Beamte der

Polizeiinspektion Aubing konnten eine Gruppe von sechs Personen

ausfindig machen, die beim Erblicken der Streifen flüchten.

Die Flüchtenden wurden von den Beamten der Landespolizei in der

nahegelegenen Unterführung des Bahnhofs Aubings gestellt.

Am Bahnsteig des S-Bahnhaltepunktes Aubing war die Scheibe eines

Snackautomaten stark beschädigt. Die Scheibe wies ca. 35

Einschlagsstellen auf und war über die gesamte Fläche ge-, jedoch

nicht zersprungen. Die Ware im Automaten war von außen nicht mehr

sichtbar. Am Automaten konnten mögliche Aufbruchspuren, in Form von

Verbiegungen und Dellen, am Metallrahmen der Scheibe erkannt werden.

In der nahegelegenen Unterführung des S-Bahn Haltepunktes Aubing

wurde zudem eine Eisenstange, die als Tatwaffe in Betracht kommt,

aufgefunden.

Alle sechs Tatverdächtigen im Alter von 15 bis 22 Jahren, darunter

zwei Mädchen, wurden einer Identitätsfeststellung unterzogen. Die

drei deutschen, zwei rumänischen und ein bosnisch-herzegowinischer

Staatsangehöriger, zeigten keinerlei alkoholoder drogenbedingten

Ausfallerscheinungen. Die offensichtlich untereinander befreundete

Gruppe der in München Wohnenden leistete den Anordnungen der Beamten

folge, meist jedoch widerwillig.

Durch das Einwirken auf die Glasscheibe des Snackautomaten, erlitt

diese großflächige Sprünge und Einschlagsstellen, zerbarst jedoch

nicht. Der Metallrahmen des Automaten wies mehrere Verbiegungen und

mögliche Aufbruchsspuren auf. Die Bestimmung der Schadenshöhe, bedarf

weiterer Ermittlungen. An den Inhalt des Automaten, überwiegend

Süßigkeiten kamen die Täter nicht heran.

Die Bundespolizei hat den Sachverhalt des besonders schweren Falls

des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung zuständigkeitshalber

übernommen und Spuren am Tatort wie den Personen gesichert anhand

derer ein Tatnachweis zu führen sein sollte.

Rückfragen bitte an:

Wolfgang Hauner

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a – 80335 München

Telefon: 089 515 550 215

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeidirektion München | Publiziert durch presseportal.de.