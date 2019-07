POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Beitrag aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) – Main-Tauber-Kreis Külsheim/Steinbach: Tödlicher

Verkehrsunfall Am Sonntagmorgen, gegen 05.00 Uhr, ereignete sich im

Bereich der Landstraße 508, kurz vor der Gemeinde Steinbach, ein

schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer tödlich verletzt

wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr eine 40-jährige

Lenkerin eines Pkw Toyota, welche aus dem Main-Tauber-Kreis stammt

die L 508 in Richtung Wertheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt

sie in einer leichten Linkskurve in den Gegenverkehr und kollidiert

dort mit einem entgegenkommenden 83-jährigen Lenker eines Pkw

Mitsubishi, der ebenfalls aus dem Main-Tauber-Kreis stammte. Durch

den Aufprall wird der Mitsubishi nach rechts in den Grünstreifen

abgewiesen, der 83-jährige Fahrzeugführer verstirbt noch an der

Unfallstelle in seinem Fahrzeug an den Unfallfol-gen. Seine

76-jährige Ehefrau, die Beifahrerin war, wurde schwer verletzt und

musste notope-riert werden. Die Unfallverursacherin wird ebenfalls im

Bereich des Halses schwer verletzt, ihre 8, 9 und 13 Jahre alten

Kinder, die als Mitfahrer im Fahrzeug waren, wurden ebenfalls

verletzt. Wie schwer die Verletzungen bei den Kindern sind, ist

jedoch bislang nicht bekannt. Die verletzten Personen wurden auf

umliegende Krankenhäuser verteilt. Die Rettungsdienste waren mit 5

Rettungswagen und 3 Notarzteinsatzfahrzeugen vor Ort, die Feuerwehren

aus Külsheim, Steinbach und Hundheim waren mit 5 Fahrzeugen und 35

Helfern an der Unfallstelle im Einsatz. Nach Rücksprache mit der

zuständigen Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfalles ein

Sachverständiger beauftragt. Dieser setzte unter anderem auch eine

Drohne zur Vermessung der Unfallstelle ein. Das Polizeirevier

Wertheim und die Verkehrspolizei aus Tauberbischofsheim waren mit 4

Streifen im Einsatz. Zur Betreuung der Angehörigen wurde über die

Rettungsleitstelle ein Notfallseelsorger angefordert. Die Landstraße

508 wird vermutlich noch bis 10.00 Uhr voll gesperrt bleiben. Die

beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden in Höhe von 11.000 Euro

und mussten abgeschleppt werden.

