POL-PDMY: Diebstahl aus Friseursalon

Mendig, Brunnenstraße (ots) – Am 27.07.2019 wurde in der Zeit

zwischen 11 und 12 Uhr in Mendig aus einem Friseursalon eine

Geldbörse mit einem größeren Geldbetrag entwendet. Die Tatverdächtige

war ca. 35-40 Jahre alt, trug ein graues Kopftuch, eine braune Jacke

und einen langen Rock. Sie sprach kein Deutsch und verwickelte die

Inhaberin auf gebrochenem Englisch in ein Gespräch, so dass es ihr

gelang, in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse zu entwenden.

Anschließend verließ sie unerkannt den Salon.

