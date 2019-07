LPI-SHL: Brand einer Feldmaschine

Oberzella (ots) –

Am 27.07.2019 gingen um kurz nach 16:30 Uhr mehrere Notrufe bei

der Polizei sowie der Rettungsleitstelle ein. Gemeldet wurde dabei

eine sehr hohe schwarze Rauchsäule in der Nähe der Ortschaft

Oberzella. Wie sich herausstellte, kam es auf einem Feld, welches

sich in der Verlängerung der Gartenstraße befindet, zum Brand einer

Heuballenpresse. Diese ging während des laufenden Betriebs plötzlich

in Flammen auf, sodass als Ursache von einem technischen Defekt

auszugehen ist. Die Maschine brannte dabei völlig aus. Zusätzlich

griff das Feuer auf das Feld über, wodurch auch eine Fläche von circa

100m x 200m den Flammen zum Opfer fiel. Personen wurden bei dem Brand

zum Glück nicht verletzt. Für Gebäude bestand ebenfalls keine Gefahr.

Da der Wind den Rauch jedoch in Richtung Ortschaft wehte, wurden

Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Insgesamt

waren 40 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, welche den

Brand zügig löschen konnten. Der entstandene Schaden wird auf circa

45000 Euro geschätzt.

