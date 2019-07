POL-PDLD: Edenkoben – Schwerer Unfall auf BAB 65

Edenkoben (ots) –

Am 27.07.2019, gegen 09:45 Uhr, kam es auf der BAB 65,

Fahrtrichtung Karlsruhe, in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben, zu

einem schweren Verkehrsunfall. Die 44jährige Unfallverursacherin aus

dem Raum Mannheim befuhr mit ihrem Pkw die rechte Fahrspur der

Autobahn. In Höhe der Anschlussstelle Edenkoben wollte sie dem

auffahrenden Verkehr das Auffahren auf die BAB erleichtern und auf

die linke Fahrspur wechseln. Hierbei übersah sie den Pkw einer

50jährigen aus Niedersachsen, welche bereits die linke Fahrspur

befuhr. Die Verursacherin bemerkte das herankommende Fahrzeug im

letzten Moment und wechselte zurück auf die rechte Spur. Die andere

Fahrerin hatte aber bereits ein Ausweichmanöver eingeleitet, um einen

Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch verlor diese die Kontrolle über

ihren Pkw und schleuderte nach rechts in die Böschung, wo sich das

Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Durch den Unfall

wurde die 60jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Niedersachsen, leicht

verletzt. Diese konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien.

Die 50jährige Fahrzeugführerin verletzte sich schwer und musste durch

Ersthelfer aus dem Fahrzeug gezogen werden. Die Schwerverletzte wurde

durch die verständigten Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus

gebracht. Am beschädigten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher

Totalschaden. Für die Bergung des Pkw musste die rechte Fahrspur der

BAB kurzzeitig gesperrt werden.

