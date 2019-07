POL-PDLD: Edenkoben – Nächtlicher Stromausfall

Edenkoben (ots) –

Am 27.07.2019, gegen 22:00 Uhr, kam es in Edenkoben aufgrund eines

Brandes in einem Stromverteilerhäuschen zum Stromausfall. Der Brand

wurde durch die Feuerwehr gelöscht, die Brandursache sowie die

Schadenshöhe sind noch unbekannt. Durch den Stromausfall kam es u.a.

zum Ausfall der Festnetztelefonanlage der hiesigen Polizeiinspektion,

sowie zu diversen Auslösungen von Alarmanlagen. Gegen 00:00 Uhr

konnte die Störung im Stromnetz behoben werden.

