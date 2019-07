POL-PDLU: Versuchter Diebstahl von Auspuff

Frankenthal (ots) –

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldet ein aufmerksamer

Zeuge, das zwei verdächte Personen in der Robert-Koch-Straße in

Frankenthal an einem Auto am Auspuff herumschrauben würden. Die

verdächtigen Personen können durch die Polizei angetroffen werden. Es

handelt sich um einen 32-jährigen Frankenthaler und einen 23-jährigen

Mann aus Rumänien. Es stellt sich heraus, dass die Beschuldigten den

Auspuff als Ersatzteil entwenden wollten. Gegen die Personen wird nun

wegen des versuchten Diebstahls ermittelt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal

unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre

Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de

entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

PHK’in Ghislaine Werst

Telefon: 06233-3130

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Ludwigshafen | Publiziert durch presseportal.de.