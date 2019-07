POL-NI: Pkw-Scheibe mittels vorher ausgehobenen Gullydeckels eingeschlagen. Weitern Pkw durch Gegentreten gegen Außenspiegel beschädigt.

Rinteln (ots) –

(me) In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 28.07.2019,

vermutlich gegen 02:15 Uhr, nimmt eine Anwohnerin des Westfalenweges

in Rinteln ein klirrendes Geräusch wahr. Bisher unbekannte Täter

hoben hier einen Gullydeckel aus und warfen damit eine Seitenscheibe

eines dort geparkten Golf ein. Im weiteren Verlauf wurde bei einem

anderen Pkw der Außenspiegel durch vermutlich Gegentreten beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Rinteln in Verbindung

zu sezten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg | Publiziert durch presseportal.de.