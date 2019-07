POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 26.07.2019, gegen 17:55 Uhr, kam es in der

Oppauer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht zwischen einem PKW und

zwei unfallverursachenden jugendlichen Fahrradfahrern. Die

PKW-Fahrerin war im Begriff in die Auholzstraße links einzubiegen und

musste zuvor verkehrsbedingt bremsen. Die zwei Jugendlichen prallten

kurz darauf auf den stehenden PKW. Anschließend flüchteten die

Unfallverursacher. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden am

PKW. Nach Beschreibung der Geschädigten seien die Jugendlichen im

Alter von 16-18 Jahre gewesen. Einer der beiden Jugendlichen hätte

rote Haare gehabt, der andere dunkelblonde. Möglicherweise wurden

hierbei auch beide Fahrräder beschädigt. Ob die flüchtenden

Jugendlichen verletzt wurden, ist ebenfalls noch unklar. Zeugen

werden gebeten sich mit der PI Ludwigshafen 2 in Verbindung zu

setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

PI Ludwigshafen 2

Telefon: 0621-963-2222

E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

