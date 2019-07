POL-DA: Babenhausen: Mehrere Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Babenhausen (ots) – Am Samstag (27.07.) befuhr ein Linienbus im

Zuge des Schienenersatzverkehrs um 19:36 Uhr die Edmund-Lang-Straße

in Richtung Langstadt. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Babenhausen

befuhr mit seinem Audi den Südring. An der Kreuzung zur

Edmund-Lang-Straße missachtete er die Vorfahrt des von rechts

kommenden Busses, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der

beiden Fahrzeuge kam. Der Fahrer des Audi wurde schwer verletzt und

durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus

eingeliefert. Auch seine 20- und 25-jährigen Mitfahrer – ebenfalls

aus Babenhausen – wurden schwer verletzt und mussten durch

Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurden durch

zwei Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. Der

55-jährige Busfahrer aus Erbach, sowie eine 16-jährige

Groß-Umstädterin, die als Fahrgast in dem Bus unterwegs war, wurden

leicht verletzt. Zudem wurden ein Baum und mehrere Verkehrsschilder

beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Zur Ermittlung des Unfallherganges wurde von der Staatsanwaltschaft

Darmstadt ein Sachverständiger beauftragt. An der Unfallstelle waren

neben zwei Rettungshubschraubern und vier Rettungswagen, die

Feuerwehr Babenhausen, sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Während

der Einsatzmaßnahmen war der Bereich für die Dauer von drei Stunden

voll gesperrt.

Berichterstatterin: POK’in Hotz, Polizeistation Dieburg

Matthias Brosch, PHK und PvD

