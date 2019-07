POL-ME: Mit über zwei Promille gegen Laterne gefahren -Heiligenhaus- 1907150

Mettmann (ots) –

Am frühen Samstagmorgen des 27.07.2019, um 06:05 Uhr, befuhr eine

23-Jährige aus Essen mit einem VW Golf die Velberter Straße in

Richtung Velbert. In Höhe Haus Nr. 132 kam das Fahrzeug nach links

von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Laterne und kam anschließend

auf einer Grünfläche zum Stillstand. Die 23-Jährige wurde mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in welchem sie vorsorglich

zur Beobachtung verblieb. Die sie am Unfallort deutliche

Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein Alkoholvortest durchgeführt,

welcher einen Wert von über 2,1 Promille (1,08 mg/l

Atemalkoholkonzentration) ergab. Im Krankenhaus wurde ihr eine

Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der VW Golf

wurde total beschädigt. An dem Fahrzeug und der Laterne entstand ein

geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

