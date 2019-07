POL-BI: 27-Jähriger rammt mehrfach vorausfahrenden PKW

Bielefeld (ots) – FK / Bielefeld – Milse – Am frühen Samstagabend,

gegen 19:30 Uhr, wurde die Leitstelle des Polizeipräsidiums auf einen

PKW-Fahrer hingewiesen, der mit seinem stark unfallbeschädigten

schwarzen PKW VW Polo im Bereich Milse augenscheinlich den PKW einer

21-jährigen Bielefelderin verfolgte und diesen mehrfach von hinten

rammte. Die Fahrerin und zwei weitere Insassen des Fahrzeuges, eine

19-Jährige und ein 24-Jähriger, wurden dabei leicht verletzt und nach

medizinischer Versorgung mit einem Rettungswagen in ein städtisches

Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kam das

Fahrzeug einer Funkstreifenbesatzung in einer Anliegerstraße mit

stark überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Durch eine

Ausweichbewegung der Fahrerin des Streifenwagens konnte ein

schwerwiegender Unfall vermieden werden, es kam jedoch zu einer

Berührung der beiden linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Im Weitern

konnte sich der VW Polo zunächst in unbekannte Richtung entfernen,

wurde dann nach einem Zeugenhinweis aber auf einem Parkplatz

abgestellt angetroffen. Eine Person im Nahbereich des Fahrzeuges

wurde zweifelsfrei als der Fahrer des Fahrzeuges erkannt. Da der

27-jährige Bielefelder augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol

und/oder anderen berauschenden Substanzen stand, wurde ihm eine

Blutprobe entnommen. Der PKW wurde sichergestellt. Insbesondere da

der VW Polo bereits vor dem hier geschilderten Sachverhalt stark

unfallbeschädigt war, nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter

0521-545-0 Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Bielefeld | Publiziert durch presseportal.de.