POL-VDKO: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf regennasser Fahrbahn der BAB 3

Polizeiautobahnstation Montabaur – 56307 Dernbach (ots) – Am

heutigen Abend gegen 21:05 Uhr kam es auf der BAB 3 in Fahrtrichtung

Köln, auf regennasser Fahrbahn, zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem weißen Mercedes und einem weißen Porsche. Verletzt wurde

niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 EUR.

Aufgrund entgegengesetzter Angaben der Unfallbeteiligten, werden

Zeugen des Unfalls gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation

Montabaur zu melden. Der Unfall ereignete sich auf Höhe des

Stationskilometers 63,000, Gemarkung 56307 Dernbach, kurz vor der

Tank- und Rastanlage Urbacher Wald. Der Pkw Mercedes befuhr den

mittleren von drei Fahrstreifen, der Porsche den linken. Aufgrund der

Fahrbahnbeschaffenheit verlor eines der beiden Fahrzeuge zuerst die

Kontrolle über selbiges und kollidierte mit dem jeweils anderen Pkw.

