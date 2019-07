FW-EN: Wetter – Unterstützung Rettungsdienst und Verkehrsunfall

Wetter (Ruhr) (ots) –

Die Drehleiter der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Freitag,

26.07.2019 um 13:17 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die

Kaiserstraße alarmiert. Hier war aufgrund eines medizinischen

Notfalls eine Person über eine Mauer in die Tiefe gestürzt. Bei

Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle war der Rettungsdienst

schon vor Ort und die Person war ansprechbar. Mithilfe einer

Multifunktionsleiter konnte der Patient selbstständig nach oben

klettern und dort dem ebenfalls anwesenden Notarzt übergeben werden.

Nach einer kurzen Untersuchung vor Ort wurde er mit dem Rettungswagen

in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren.

Am Samstagmittag um 13:57 Uhr wurde der Löschzug II (Volmarstein /

Grundschöttel) und die Technische Hilfeleistungsgruppe mit dem

Rüstwagen zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Höhe

der Autobahnauffahrt Volmarstein alarmiert. Aus bisher ungeklärter

Ursache war es auf der Straße „An der Kohlenbahn“ zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Skoda und einem VW gekommen. Insgesamt

vier verletze Personen, wurden durch die Einsatzkräfte versorgt. Alle

Personen konnten ohne schweres Gerät aus den Fahrzeugen befreit

werden. Drei Patienten der grünen Kategorie (leicht verletzt) konnten

mit bodengebundenen Rettungsmitteln in nahe gelegene Krankenhäuser

transportiert werden. Ein Patient der gelben Kategorie (schwer

verletzt) wurde mittels Christoph 8 aus Lünen in eine Spezialklinik

geflogen. Für die Dauer des Einsatzes des Hubschraubers wurde die

Autobahnabfahrt Volmarstein in Fahrtrichtung Köln durch die Polizei

gesperrt. Zur Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Fahrbahn „An

der Kohlenbahn“ ebenfalls komplett gesperrt. Nachdem die Fahrzeuge

durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert worden waren, wurde

die Fahrbahn noch durch die Einsatzkräfte gereinigt. Während der

kompletten Maßnahmen wurde der Brandschutz an der Unfallstelle

sichergestellt. Neben den Kräften der Feuerwehr Wetter (Ruhr) war

auch noch ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuerwehr Hagen

vor Ort. Zusätzlich zur Organisation der Rettungsmittel, bestehend

aus Rettungswagen, Krankenkraftwagen und Notarztfahrzeugen, war der

Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst vor

Ort. Ab einer gewissen Anzahl von verletzten Personen werden diese

beiden Funktionen zur Koordination vor Ort alarmiert. Weitere

Maßnahmen waren vor Ort nicht mehr erforderlich und der Einsatz

konnte gegen 16:00 Uhr beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung „Feuerwehr

Wetter (Ruhr)“ gerne kostenlos verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Wetter (Ruhr) | Publiziert durch presseportal.de.