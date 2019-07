POL-K: 190727-2-K/DN Terrorgefahr – Polizei entlässt Dürener aus Langzeitgewahrsam

Köln (ots) – Zehntägige Gewahrsamsdauer zur kriminalpolizeilichen

Auswertung von Datenträgern genutzt

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 3 vom 19. Juli und

Ziffern 1, 2 sowie 5 vom 18. Juli 2019

Die Polizei Köln hat am späten Samstagabend (27. Juli) einen

Dürener (20) aus seinem, von einem Richter angeordneten, zehntägigen

Dauergewahrsam entlassen. Die eigens für die Ermittlungen eingesetzte

personalstarke Ermittlungsgruppe hatte diese Zeit genutzt, um

umfangreiches Datenmaterial auszuwerten, das Umfeld des 20-Jährigen

zu beleuchten und die ermittelten Informationen kriminalpolizeilich

zu bewerten. „Der Zeitraum von zehn Tagen war erforderlich, um das

Datenmaterial zu sichten und fachlich zu bewerten. Die neue

Rechtsgrundlage ist für unsere Ermittlungsarbeit sehr wertvoll und

hat sich aus meiner Sicht bewährt“, bilanzierte der Leiter der

Kriminalpolizei Köln, Klaus-Stephan Becker.

Insgesamt werteten die Ermittler fünf Smartphones, eine

Fotokamera, diverse USB-Sticks und einen Laptop des Düreners aus. Es

handelte sich dabei um eine Datenmenge von mehr als 1,2 Terabyte. Im

Ergebnis steht für die Staatschützer fest, dass der 20-Jährige eine

extremistisch salafistische Gesinnung hat und sich auch regelmäßig in

einem extremistisch salafistischen Umfeld aufhält. Die Ermittlungen

ergaben keine weiteren konkreten Gefährdungserkenntnisse, die eine

Verlängerung der Langzeitingewahrsamnahme oder den Antrag auf einen

Haftbefehl rechtfertigen würden.

Die Ermittlungen bezüglich der beiden ebenfalls im

Langzeitgewahrsam befindlichen Gefährder (30, 21) dauern an. Die

Ermittlungsgruppe arbeitete weiter unter Hochdurch an der Aus- und

Bewertung des sichergestellten Datenmaterials. Weitere Auskünfte sind

vor dem Hintergrund der noch andauernden Ermittlungen der

Kriminalinspektion Staatsschutz derzeit nicht möglich. Wir bitten bis

Montag (29. Juli) von entsprechenden Anfragen abzusehen. (he)

Siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4327709

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4325999

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4326220

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4326922

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Köln | Publiziert durch presseportal.de.