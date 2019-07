POL-OG: Vermutlicher Fahrraddieb ertappt – Eigentümer gesucht

Kehl-Kork (ots) – Am Samstag gegen 08:00 Uhr hatte ein Zeuge die

Polizei gerufen, nachdem er am Bahnhof einen Mann beim Aufbrechen

eines Fahrradschlosses beobachtet hatte. Die eintreffenden Beamten

konnten den Mann gleich mit zwei Fahrrädern antreffen. Der 34jährige

behauptete dass es sich um seine eigenen Fahrräder handelt, konnte

dies aber nicht belegen und verstrickte sich in Widersprüche. Nachdem

von einem Fahrraddiebstahl ausgegangen werden muss sucht das

Polizeirevier Kehl nun die wahren Eigentümer eines schwarzen

Herrenrads und eines grün-weißen Damenrads und bittet diese, sich

unter der Telefonnummer 07851/8930 zu melden.

