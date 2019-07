FW-EN: Balkonbrand in der Straße Am Sonnenstein – 30- jähriger Bewohner durch Feuerwehr herausgeführt.

Herdecke (ots) –

Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus mit gefährdeten

Personen wurde der Freiw. Feuerwehr Herdecke am frühen Samstagmorgen

um 5:24 Uhr gemeldet. Daraufhin löste die Leitstelle Stadtalarm mit

Sirenenalarm aus. Bewohner des Hauses waren zuvor auf eine

Rauchentwicklung und auf einen Brandgeruch aufmerksam geworden.

Bei Eintreffen in der Straße „Am Sonnenstein“ wurde eine

Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss festgestellt.

Neun Personen hatten sich bereits in Sicherheit gebracht bzw. wurden

ins Freie geführt. Der 30- jährige Bewohner der Brandwohnung galt

zunächst als vermisst. Da niemand die Tür öffnete ging ein Trupp

unter Atemschutz zur Menschenrettung vor. Die Wohnungstür musste

gewaltsam geöffnet werden.

Die Person in der Wohnung war ansprechbar und wurde von der

Feuerwehr ins Freie gebracht. Dort wurde sie dem Notarzt zur weiteren

Sichtung vorgestellt. Nach einer Erstuntersuchung wurde festgestellt,

dass die Person unverletzt war. Sie verblieb an der Einsatzstelle.

Der Trupp der Feuerwehr stellte fest, dass es auf dem Balkon der

Wohnung brannte (Gelbe Säcke). Derweil hatte ein zweiter

Angriffstrupp einen Außenangriff über eine tragbare Leiter

vorgetragen. Die Drehleiter wurde frontal vor dem Gebäude in

Anleiterbereitschaft versetzt. Der Kleinbrand auf dem Balkon konnte

schnell und effektiv gelöscht werden. Der Brand war kurz davor auf

die Wohnung überzugreifen. Die Scheibe war bereits gesprungen.

Sowohl die Brandwohnung als auch die darüber liegende

Dachgeschosswohnung waren leicht verraucht. Mit einem

Hochleistungslüfter wurden diese Nutzungseinheiten entraucht. Danach

konnten beide Wohnungen wieder an die Bewohner übergeben werden.

Zwei Löschzüge waren mit 35 Einsatzkräften neben der Polizei und

dem Rettungsdienst 60 Minuten vor Ort.

Brandmeldealarm in einer Verkaufsstätte

Bereits am Freitagnachmittag war um 14:09 Uhr ein Löschzug in der

Innenstadt im Einsatz: Die Brandmeldeanlage einer Verkaufsstätte

hatte im Gebäude aufgrund eines Feueralarmes ausgelöst. Die Feuerwehr

bekam davon zunächst nichts mit und es entstand ein unnötiger und

gefährlicher Zeitverzug. Aus bisher unbekannten Gründen war die

Verbindung der Meldeanlage zur Feuerwehr Leitstelle getrennt. Eine

Passantin rief dann manuell über den Notruf 112 an und meldete

schließlich den Brandalarm. Die eintreffende Feuerwehr erkundete und

stellte fest, dass ein LKW in der Warenannahme den Brandmelder

versehentlich ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde abgebrochen. Der

Einsatzleiter machte der Hausverwaltung die Auflage, die automatische

Brandmeldeanlage unverzüglich instand zu setzen und wieder

ordnungsgemäß aufzuschalten. Das Bauamt wird über den Einsatz in

Kenntnis gesetzt werden. Die näheren Gründe werden nun konkret

ermittelt. Eine nicht funktionierende Brandmeldeanlage kann

versicherungstechnische oder gar strafrechtliche Konsequenzen nach

sich ziehen.

