FW-EN: Feuer, Wasser und ein Verkehrsunfall beschäftigen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr

Die Einsatzserie für die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr begann

am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr. Bei einem schweren

Verkehrsunfall auf der Schmiedestraße musste eine Person per

Crashrettung aus dem verunfallten Fahrzeug befreit werden. Die

verletze Person wurde dem Rettungsdienst übergeben. Während des

Rettungseinsatzes wurde die Schmiedestraße für den Verkehr voll

gesperrt.

Zu einem Schuppenbrand an der Straße „Am Schmalenberg“ rückten die

Einsatzkräfte in der Nacht von Freitag auf Samstag aus. Bei der

Alarmierung wurde seitens der Leitstelle EN mitgeteilt, dass sich

eine Person noch im Gebäude aufhalten sollte. Bei Ankunft der

Feuerwehr brannte das Gebäude in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter

schwerem Atemschutz begann sofort mit der Suche nach der vermissten

Person und weitere Kräfte bekämpften den Brand. Es wurde keine Person

im Gebäude gefunden. Um 4:30 Uhr konnte der Einsatz nach ca. drei

Stunden beendet werde. Aufgrund der Meldung wurde Stadtalarm

ausgelöst, d.h. alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr wurde

aktiviert. Während des Einsatzes sicherte ein Löschzug den

Grundschutz für mögliche weitere Einsätze.

Nach nicht ganz zwölf Stunden rückten wieder alle Einheiten der

Feuerwehr aus, um die Folgen des Starkregens zu beseitigen. Über das

gesamte Stadtgebiet verteilt mussten Keller ausgepumpt werden. In der

Zeit von 16:00 – 19:30 Uhr arbeiteten die Feuerwehrleute 30 Einsätze

ab. Ein Feuerwehrmann erlitt einen Stromschlag und wurde zur

Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Einsätze

wurden von der im Feuerwehrhaus Haßlinghausen eingerichteten

stadtinternen Leitstelle koordiniert.

