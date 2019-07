FW-EN: Türöffnung, Tragehilfe

Ennepetal (ots) – Am 27.7.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um

10:28 Uhr zu einer Türöffnung in die Ulmenstraße alarmiert. Da die

Tür vor Eintreffen der Feuerwehr durch Angehörige des Patienten

geöffnet werden konnte, brauchte die Feuerwehr nicht Tätig zu werden.

Der Einsatz endete um 10:46 Uhr. Um 18:17 Uhr wurden die

Einsatzkräfte in den Talsperrenweg zu einer Tragehilfe alarmiert. Der

Einsatz endete um 18:54 Uhr. Im Einsatz waren ein

Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine Drehleiter und sechs Einsatzkräfte.

