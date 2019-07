POL-PDKO: Zeugen nach Unfallflucht in Bendorf gesucht

Bendorf (ots) – Im Zeitraum vom 06.07. bis 27.07.2019 kam es in

der Bergstraße in Bendorf zu einer Unfallflucht mit erheblichem

Sachschaden an einer Hausfassade.

Da der Schaden in einer Höhe von ca. 3,50 m an dem Haus entstanden

ist, wird von einem Lkw oder landwirtschaftlichen Fahrzeug als

Verursacher ausgegangen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf zu

melden.

Hinweise bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf

Tel.: 02622/9402-0

pibendorf@polizei.rlp.de

SB: PHK Kahle

