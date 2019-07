POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Wasgau-Markt Morbach

Morbach (ots) – Am Freitag, dem 26.07.2019 gegen 11:30 Uhr stellte

der Fahrzeugführer des PKW der Marke: Opel, Typ: P 7, Monocab C,

einen Schaden an seinem PKW fest. Der Unfall ereignete sich

vermutlich auf dem Parkplatz des „Wasgau-Marktes“, Firma „Rossmann“,

in 54497 Morbach. Es wurde der hintere rechte Kotflügel des zum

Parken abgestellten Pkw von einem unbekannten Fahrzeugführer

beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Ansprechpartner: Ludwig, PHK

Telefon: 06533-93740

E-Mail: pimorbach.wache@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Trier | Publiziert durch presseportal.de.