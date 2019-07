POL-VIE: Verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Willich-Anrath (ots) – Am Samstag gegen 13.57 Uhr befuhr eine

48jährige PKW-Führerin aus Nettetal-Schaag in Willich-Anrath die

Anrather Straße in Fahrtrichtung Süchteln. In Höhe der Einmündung

Anrather Straße/ Clörath musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein

hinter ihr fahrender Motorradfahrer erkannte die Situation

offensichtlich zu spät und fuhr auf. Dabei kam der Fahrer zu Fall und

rutschte mehrere Meter über den Asphalt, ohne ausreichende

Schutzkleidung getragen zu haben. Trotz offensichtlicher nicht

unerheblicher Verletzungen begab sich der Motorradfahrer vor

Eintreffen von Rettungskräften und Polizei in ein Maisfeld. Da nicht

auszuschließen war, dass er sich dort verletzungsbedingt in hilfloser

Lage befinden könnte, wurden ein Polizeihubschrauber und ein Suchhund

angefordert. Letztendlich verlor sich die Spur an einem Feldweg in

der Nähe. Möglicherweise wurde er dort abgeholt. Bislang ist der

Grund der Wegbewegung von der Unfallstelle noch nicht geklärt. /UR

(894)

