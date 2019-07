POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.07.2019 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) – Cleebronn: Blitz schlägt in Wohnhaus ein Am

Samstagabend, kurz vor 18.00 Uhr erreichten die Einsatzzentralen von

Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe. Anrufer meldeten dass der

Blitz in ein Wohngebäude in der Steuppergstraße eingeschlagen war.

Bei Eintreffen der Streife stellte sich die Lage so dar, dass Qualm

aus Fenster und Spalten des Dachgeschosses quoll. Offene Flammen

waren nicht mehr zu sehen. Alle Bewohner waren glücklicherweise

bereits aus dem Gebäude, es gab keine Verletzten. Nach ersten

Ermittlungen ist der nicht ausgebaute Dachstuhl komplett ausgebrannt.

Der Schaden beläuft sich vermutlich auf ca. 50.000 Euro. Im Einsatz

waren zwei Streifen des Polizeirevier Lauffen und die Wehren aus

Cleebronn, Bra-ckenheim und Lauffen mit 12 Fahrzeugen, darunter zwei

Drehleiterwagen und 53 Einsatzkräfte. Die Bewohner waren vor Ort, ob

das Gebäude weiter bewohnt werden kann, muss noch geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Heilbronn | Publiziert durch presseportal.de.