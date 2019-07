POL-PDNW: An 2 Fahrzeugen Reifen platt gestochen

Lambrecht (ots) –

Gleich an zwei Fahrzeugen wurden vermutlich in der Nacht von

Freitag, 26.07.2019, auf Samstag, 27.07.2019, die Reifen platt

gestochen. Während auf dem SBK-Parkplatz alle 4 Reifen eines Audis

platt gestochen wurden, wurden bei einem Citroen in der Wiesenstraße

lediglich die beiden Reifen der Beifahrerseite mit mehreren Stichen

beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den/dem

Täter(n) geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion

Neustadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße | Publiziert durch presseportal.de.