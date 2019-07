FW-BO: Starkregen in Bochum Langendreer und Querenburg

Bochum (ots) –

Am heutigen Nachmittag kam es in Bochum vereinzelt zu

Starkregen-Ereignissen. Besonders betroffen waren die Stadtteile

Langendreer und Querenburg. Mehrere Anrufer meldeten eingedrungenes

Wasser in ihren Kellern. In Langendreer kam es zusätzlich zu einer

Straßenüberflutung. Dort kam neben den Tauchpumpen der Feuerwehr auch

ein Saugfahrzeug des Tiefbauamtes der Stadt Bochum zum Einsatz. Vor

Ort waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwache Werne und der Einheiten der

Freiwilligen Feuerwehren Langendreer, Querenburg und Bochum-Mitte.

